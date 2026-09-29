A Milli Takım İtalya Karşısında Neleri Yanlış Yaptı? | Video

29 Eylül 2026 10:59

A Milli Takım, A Ligi 2. hafta maçında İtalya'yı konuk etti ve rakibine 4-1 mağlup oldu. İşte müsabaka sonrası detaylı değerlendirmeler...