TIKLA İZLE | Alessandro Bastoni, Türkiye maçı sonrası konuştu!
29 Eylül 2026 00:08
İtalya Milli Takımı'ndan Alessandro Bastoni, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında Türkiye deplasmanında 4-1 kazandıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
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