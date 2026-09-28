Video Spor Montella'nın 11 Tercihi Nasıl Olacak? | Video
Montella'nın 11 Tercihi Nasıl Olacak? | Video

Montella'nın 11 Tercihi Nasıl Olacak? | Video

28 Eylül 2026 14:12

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1'in ikinci haftasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bursa'da oynanacak maçta Vincenzo Montella'nın ilk 11'de değişime gitmesi bekleniyor.

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