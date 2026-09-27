GOL İZLE | Norveç 1-1 Portekiz (Erling Haaland)
27 Eylül 2026 23:11
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün ikinci maçında Norveç, Portekiz karşısında 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'de eşitledi.
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