Video Spor GOL İZLE | Norveç 1-1 Portekiz (Erling Haaland)
GOL İZLE | Norveç 1-1 Portekiz (Erling Haaland)

GOL İZLE | Norveç 1-1 Portekiz (Erling Haaland)

27 Eylül 2026 23:11

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün ikinci maçında Norveç, Portekiz karşısında 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'de eşitledi.

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