Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler!
27 Eylül 2026 17:25
Fenerbahçe Kulübü, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün gündemine ve geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...
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