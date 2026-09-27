Video Spor Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler!

27 Eylül 2026 17:25

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün gündemine ve geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan çarpıcı sözler! 18:36
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler! 27.09.2026 | 17:25
Aziz Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti! 00:32
Aziz Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti! 27.09.2026 | 17:23
MAÇ ÖZETİ İZLE | Arnavutluk 2-0 Belarus 04:34
MAÇ ÖZETİ İZLE | Arnavutluk 2-0 Belarus 27.09.2026 | 01:25
MAÇ ÖZETİ İZLE | San Marino 0-7 Finlandiya 04:25
MAÇ ÖZETİ İZLE | San Marino 0-7 Finlandiya 27.09.2026 | 01:23
MAÇ ÖZETİ İZLE | İngiltere 2-3 İspanya 09:56
MAÇ ÖZETİ İZLE | İngiltere 2-3 İspanya 27.09.2026 | 01:19
MAÇ ÖZETİ İZLE | Çekya 1-2 Hırvatistan 10:14
MAÇ ÖZETİ İZLE | Çekya 1-2 Hırvatistan 27.09.2026 | 01:17
MAÇ ÖZETİ | Faroe Adaları 1-1 Kazakistan 04:16
MAÇ ÖZETİ | Faroe Adaları 1-1 Kazakistan 27.09.2026 | 00:58
GOL İZLE | İngiltere 2-3 İspanya Mikel Oyarzabal 01:07
GOL İZLE | İngiltere 2-3 İspanya (Mikel Oyarzabal) 26.09.2026 | 23:35
GOL İZLE | Çekya 1-2 Hırvatistan Mario Pasalic 00:49
GOL İZLE | Çekya 1-2 Hırvatistan (Mario Pasalic) 26.09.2026 | 23:34
GOL İZLE | İngiltere 2-2 İspanya Alex Baena 01:03
GOL İZLE | İngiltere 2-2 İspanya (Alex Baena) 26.09.2026 | 23:19
TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı! 01:37
TIKLA İZLE | Harry Kane penaltıda ihlal yaptı! 26.09.2026 | 23:18
GOL İZLE | Çekya 1-1 Hırvatistan Adam Karabec 01:11
GOL İZLE | Çekya 1-1 Hırvatistan (Adam Karabec) 26.09.2026 | 23:09
GOL İZLE | Çekya 0-1 Hırvatistan Luka Modric 01:03
GOL İZLE | Çekya 0-1 Hırvatistan (Luka Modric) 26.09.2026 | 23:05
GOL İZLE | İngiltere 2-1 İspanya Harry Kane 01:26
GOL İZLE | İngiltere 2-1 İspanya (Harry Kane) 26.09.2026 | 22:42
GOL İZLE | İngiltere 1-1 İspanya Anthony Gordon 01:45
GOL İZLE | İngiltere 1-1 İspanya (Anthony Gordon) 26.09.2026 | 22:41
GOL İZLE | İngiltere 0-1 İspanya Lamine Yamal 01:24
GOL İZLE | İngiltere 0-1 İspanya (Lamine Yamal) 26.09.2026 | 22:01
MAÇ ÖZETİ İZLE | Slovenya - İskoçya 07:21
MAÇ ÖZETİ İZLE | Slovenya - İskoçya 26.09.2026 | 21:35
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Kuzey İrlanda 03:07
MAÇ ÖZETİ İZLE | Gürcistan - Kuzey İrlanda 26.09.2026 | 18:18
MAÇ ÖZETİ İZLE | Ermenistan - Letonya 02:46
MAÇ ÖZETİ İZLE | Ermenistan - Letonya 26.09.2026 | 18:17
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç - Romanya 09:18
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsveç - Romanya 26.09.2026 | 18:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA