Aziz Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti!
27 Eylül 2026 17:23
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılacağını açıkladı. Aziz Yıldırım, çalışmaların kasım ayında dışarıdan başlayacağını belirtirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti.
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