Video Spor GOL İZLE | İngiltere 2-1 İspanya (Harry Kane)
GOL İZLE | İngiltere 2-1 İspanya (Harry Kane)

GOL İZLE | İngiltere 2-1 İspanya (Harry Kane)

26 Eylül 2026 22:42

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün ilk maçında İngiltere, İspanya karşısında Harry Kane'nin 40. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

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