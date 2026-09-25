Video Spor GOL İZLE | İsveç 1-0 Romanya (Alexander Isak)
GOL İZLE | İsveç 1-0 Romanya (Alexander Isak)

GOL İZLE | İsveç 1-0 Romanya (Alexander Isak)

25 Eylül 2026 22:33

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup maçında İsveç, Alexander Isak'ın 20. dakikada attığı golle Romanya karşısında 1-0 öne geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

GOL İZLE | İsveç 1-0 Romanya Alexander Isak 01:19
GOL İZLE | İsveç 1-0 Romanya (Alexander Isak) 25.09.2026 | 22:33
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Fransa maçında penaltı bekledi! 00:35
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Fransa maçında penaltı bekledi! 25.09.2026 | 22:28
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ile gole yaklaştı! 00:31
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ile gole yaklaştı! 25.09.2026 | 22:27
TIKLA İZLE | Arda Güler’den nefis çalımlar! Fransa faulle durdurabildi 00:35
TIKLA İZLE | Arda Güler'den nefis çalımlar! Fransa faulle durdurabildi 25.09.2026 | 22:17
TIKLA İZLE | Fransa, Kylian Mbappe ile gole yaklaştı! 00:44
TIKLA İZLE | Fransa, Kylian Mbappe ile gole yaklaştı! 25.09.2026 | 22:14
MAÇ ÖZETİ İZLE | Lihtenştayn 0-2 Litvanya 01:58
MAÇ ÖZETİ İZLE | Lihtenştayn 0-2 Litvanya 25.09.2026 | 21:28
MAÇ ÖZETİ İZLE | Andorra 1-2 Malta 01:52
MAÇ ÖZETİ İZLE | Andorra 1-2 Malta 25.09.2026 | 21:27
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sırbistan 1-2 Yunanistan 01:54
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sırbistan 1-2 Yunanistan 25.09.2026 | 21:25
Aral Şimşir: Fransa çok kaliteli oyunculara sahip! 01:32
Aral Şimşir: Fransa çok kaliteli oyunculara sahip! 25.09.2026 | 21:23
Galatasaray’da Dursun Özbek’ten Okan Buruk sözleri! 35:40
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! 25.09.2026 | 16:59
2. bebeklerini yeni kucaklarına almışlardı! Futbolcu Davie Selke’nin eşinden üçüncü çocuk haberi | Video 00:20
2. bebeklerini yeni kucaklarına almışlardı! Futbolcu Davie Selke'nin eşinden üçüncü çocuk haberi | Video 25.09.2026 | 10:30
Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video 01:05
Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video 25.09.2026 | 10:08
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Almanya Cody Gakpo 01:13
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Almanya (Cody Gakpo) 24.09.2026 | 23:47
GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka Erling Haaland 01:27
GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka (Erling Haaland) 24.09.2026 | 23:27
GOL İZLE | Norveç 2-2 Danimarka Rasmus Höjlund 01:51
GOL İZLE | Norveç 2-2 Danimarka (Rasmus Höjlund) 24.09.2026 | 23:16
GOL İZLE | Hollanda 0-1 Almanya Felix Nmecha 01:46
GOL İZLE | Hollanda 0-1 Almanya (Felix Nmecha) 24.09.2026 | 22:33
GOL İZLE | Norveç 2-1 Danimarka Mikkel Damsgaard 00:55
GOL İZLE | Norveç 2-1 Danimarka (Mikkel Damsgaard) 24.09.2026 | 22:24
GOL İZLE | Portekiz 1-0 Galler Joao Felix 00:33
GOL İZLE | Portekiz 1-0 Galler (Joao Felix) 24.09.2026 | 22:19
TIKLA İZLE | Hollanda’nın Almanya’ya attığı gol VAR’dan döndü! 03:01
TIKLA İZLE | Hollanda'nın Almanya'ya attığı gol VAR'dan döndü! 24.09.2026 | 22:18
GOL İZLE | Norveç 2-0 Danimarka Erling Haaland 01:15
GOL İZLE | Norveç 2-0 Danimarka (Erling Haaland) 24.09.2026 | 22:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA