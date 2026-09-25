GOL İZLE | İsveç 1-0 Romanya (Alexander Isak)
25 Eylül 2026 22:33
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup maçında İsveç, Alexander Isak'ın 20. dakikada attığı golle Romanya karşısında 1-0 öne geçti.
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