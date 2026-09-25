2. bebeklerini yeni kucaklarına almışlardı! Futbolcu Davie Selke'nin eşinden üçüncü çocuk haberi | Video

25 Eylül 2026 10:44

Süper Lig ekibi Başakşehir'in yıldız ismi Davie Selke ve eşi Evelyn'in İstanbul'daki sıra dışı doğumu magazin gündemine bomba gibi düştü! Suda doğum yaparak herkesin ilgisini çeken ünlü isim, daha bebeğini kucağına yeni almışken yaptığı çarpıcı "yeni çocuk" itirafıyla duyanların ağzını açık bıraktı.