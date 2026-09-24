Eski eşler arasında gerilim tırmandı! Neslihan Acar'dan Levent İnanır'a uzaklaştırma kararı! | Video
24 Eylül 2026 16:33
Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşmanın ertelenmesinin ardından, sanatçının yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında yaşanan gerilim sürüyor. Son olarak Acar'ın, bugün eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
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