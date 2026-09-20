Ünlü tarihçiden Aşk ve Taht’a büyük övgü: 'Mahperi Hunat Hatun, Hürrem ve Kösem Sultan’ın karışımıdır’ | Video
20 Eylül 2026 12:19
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve ünlü tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, atv ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı iddialı yapım ‘Aşk ve Taht’ dizisini değerlendirdi. Selçuklu Devleti’nin en görkemli dönemini, taht mücadelelerini ve dönemin en güçlü kadın figürü Mahperi Hunat Hatun’un (Evlenmeden önceki adıyla Destina) hikayesini ekrana taşıyan dizinin Türk televizyon tarihinde bir ‘ilk’ olduğuna dikkat çeken Afyoncu, projenin tarihi önemine ve yapım kalitesine vurgu yaptı.
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