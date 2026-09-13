Hamile oyuncu Alina Boz anneliği anlattı: Henüz aşermiyorum!

13 Eylül 2026 22:29

Ünlü oyuncu Alina Boz, 5 aylık hamile olduğunu geçtiğimiz aylarda açıkladı. Alina Boz, bugün eşiyle birlikte bir düğüne katıldı. Ünlü oyuncu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Annelikle ilgili ilk izlenimlerini anlatan Alina Boz, heyecanını paylaştı. İşte o açıklamanın detayları!