Video Magazin Hamile oyuncu Alina Boz anneliği anlattı: Henüz aşermiyorum!
Hamile oyuncu Alina Boz anneliği anlattı: Henüz aşermiyorum!

Hamile oyuncu Alina Boz anneliği anlattı: Henüz aşermiyorum!

13 Eylül 2026 22:29

Ünlü oyuncu Alina Boz, 5 aylık hamile olduğunu geçtiğimiz aylarda açıkladı. Alina Boz, bugün eşiyle birlikte bir düğüne katıldı. Ünlü oyuncu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Annelikle ilgili ilk izlenimlerini anlatan Alina Boz, heyecanını paylaştı. İşte o açıklamanın detayları!

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