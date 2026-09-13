Hamile oyuncu Alina Boz anneliği anlattı: Henüz aşermiyorum!
13 Eylül 2026 22:29
Ünlü oyuncu Alina Boz, 5 aylık hamile olduğunu geçtiğimiz aylarda açıkladı. Alina Boz, bugün eşiyle birlikte bir düğüne katıldı. Ünlü oyuncu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Annelikle ilgili ilk izlenimlerini anlatan Alina Boz, heyecanını paylaştı. İşte o açıklamanın detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
Hamile oyuncu Alina Boz anneliği anlattı: Henüz aşermiyorum! 13.09.2026 | 22:24
00:27
00:59
00:17
00:48
00:21
Ebru Şallı ve Demet Şener, Ajda Pekkan konserinde böyle eğlendi | Video 12.09.2026 | 10:37
00:27
00:17
00:19
00:32
00:25
00:38
00:09
Brezilyalı eski futbolcu, Survivor şampiyonu Mert Nobre oğlunu evlendirdi 08.09.2026 | 19:30
09:00
00:58
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün sinyali! 07.09.2026 | 18:45
01:12
02:31
02:20
00:10
03:33
Kubilay Aka’dan duygusal ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ yorumu! | Video 06.09.2026 | 11:21