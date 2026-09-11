Alişan’ın korkutma planı fena patladı: "İnsan ufak da olsa bi korkar be" | Video

11 Eylül 2026 15:38

Türkücü Alişan, yakın arkadaşı Çağla Şıkel'i korkutmak için yaptığı şakayla beklediği tepkiyi alamadı. O anları paylaşan Alişan, "İnsan ufak da olsa bi korkar be" notuyla Şıkel'e takıldı.