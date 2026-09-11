Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan‘ın hamileliği sonrası dikkat çeken açıklama: Baba olmayı çok istedim!
11 Eylül 2026 00:05
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan’ın hamileliği sonrası ilk kez konuştu. Chloe Loughnan’ın hamilelik haberinin ardından Serdar Ortaç’ın yıllar önce yaptığı çocuk açıklaması yeniden gündeme geldi. İşte Serdar Ortaç’ın o açıklaması!
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