Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında silahlı gerginlik! 2 ölü 1 yaralı | Video
10 Eylül 2026 15:03
Maltepe'de kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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