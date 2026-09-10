Avcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada
10 Eylül 2026 12:55
Avcılar'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yangın, Tahtakale Mahallesi Pazar Caddesi'nde dün gece geç saatlerde başladı. Bir işyeri önünde park halinde bulunan otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Alevler bütün otomobili kapladı. Alev alev yanan otomobilde zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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