Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video
10 Eylül 2026 09:23
Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu Ali T. (17), yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali T., kimliği öğrenilemeyen kişi veya kişilerce bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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