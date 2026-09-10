Kartal'da alev alev yanan market kullanılamaz hale geldi | Video

10 Eylül 2026 08:33

Kartal'da 5 katlı bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığı yangında market kullanılamaz hale geldi.