Video Yaşam Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den canlı yayında sert sözler: 'Kimseye hesap verecek halim yok' | Video
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den canlı yayında sert sözler:

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den canlı yayında sert sözler: "Kimseye hesap verecek halim yok" | Video

09 Eylül 2026 16:56

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisini eleştirenlere sert tepki gösterdi.

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