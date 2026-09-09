Yasal sınırın 0.03 promil altında kalan sürücü polise böyle seslendi: "Kurtuldum, gördün mü?" | Video
09 Eylül 2026 09:22
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak, 0.47 promil alkollü çıktı. Cezadan ucu ucuna kurtulan sürücü, sonucun ardından ekiplere teşekkür ederek, ‘kurtuldum, gördün mü?’ dedi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, U.A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Araçtan iner inmez ekiplere alkollü olduğunu itiraf eden U.A.'nın yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın 0.03 promil altında ceza yemekten kurtulan B.B. 'kurtuldum, gördün mü?' diyerek, sevinç yaşadı. B.B., görevini yapan ekiplere teşekkür ederek, uygulamadan ayrıldı.
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