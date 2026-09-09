Yasal sınırın 0.03 promil altında kalan sürücü polise böyle seslendi: "Kurtuldum, gördün mü?" | Video

09 Eylül 2026 09:22

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak, 0.47 promil alkollü çıktı. Cezadan ucu ucuna kurtulan sürücü, sonucun ardından ekiplere teşekkür ederek, ‘kurtuldum, gördün mü?’ dedi.