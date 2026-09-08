Aynı yerde ikinci saldırı: Kasklı şüpheli iş yerine peş peşe ateş açtı! | Video

08 Eylül 2026 13:58

Mersin'de aynı noktada ikinci kez kasklı bir şüpheli tarafından bu kez iş yerine ateş açıldı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlk olayda 1 kişi yaralanmıştı.