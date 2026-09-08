Video Yaşam Aynı yerde ikinci saldırı: Kasklı şüpheli iş yerine peş peşe ateş açtı! | Video
Aynı yerde ikinci saldırı: Kasklı şüpheli iş yerine peş peşe ateş açtı! | Video

Aynı yerde ikinci saldırı: Kasklı şüpheli iş yerine peş peşe ateş açtı! | Video

08 Eylül 2026 13:58

Mersin'de aynı noktada ikinci kez kasklı bir şüpheli tarafından bu kez iş yerine ateş açıldı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlk olayda 1 kişi yaralanmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, gece merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri önüne gelen motosikletli 2 şüphelinden sürücü olanı arkadaşından aldığı tabanca ile önce bir el ateş etti. Tutukluk yapan silahı arkadaşının da yardımı ile doldur boşalt yaptıktan sonra tekrar iş yerine doğru çeviren şüpheli, bu kez 6-7 defa peş peşe ateş etti. İş yerinin camı kırılırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI YERDE KASKLI ŞÜPHELİ BİR KİŞİYİ YARALAMIŞTI
Öteyandan aynı yerde 30 Temmuz'da kasklı bir şüpheli silahlı bir olay gerçekleştirerek kaçmıştı. Olayda mahalledeki bir sitede yöneticilik yapan A.G. arkadaşlarıyla akşam saatlerinde tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Kaldırımdan yürüyerek giden kasklı şüpheli biranda silahını çıkarıp A.G.'ye ateş açıp kaçtı. Yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Saldırı anı ise yine güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

İkinci olayın aynı ilk olayla bağlantısının olup olmadığının bilinmediği bildirildi.

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