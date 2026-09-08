200 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması: 4 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli gözaltında | Video

08 Eylül 2026 10:14

Antalya'da, şirketlerin çek ve banka güvenilirliğini artırdıktan sonra ileri vadeli çeklerle piyasadan yaklaşık 200 milyon liralık mal ve hizmet temin ettiği iddia edilen yapılanmaya yönelik soruşturmanın ilk aşamasında 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.