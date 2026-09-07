Video Yaşam Adana’da orman yangını çıktı | Video
Adana’da orman yangını çıktı | Video

Adana’da orman yangını çıktı | Video

07 Eylül 2026 16:25

Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Yangın, Karaisalı ilçesine bağlı Çotlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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