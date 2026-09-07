Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulundu! Kayıp mürettebatın son çektikleri videolar ortaya çıktı | Video
07 Eylül 2026 09:45
4 bin tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi Marmara Denizi açıklarında Alsu ile çarpışıp 11 dakika içinde battı. Geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları sürerken batık geminin enkazı 720 metre derinlikte bulundu. Kayıp 10 mürettebatın son görüntüleri ortaya çıkarken acılı aileler kayıpları arayan askeri gemilere binerek çalışmaları denizden takip etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
00:25
Şırnak’ta yıldırım, binaya isabet etti! O anlar kamerada 07.09.2026 | 10:31
00:45
Arnavutköy’de taksi alevlere teslim oldu | Video 07.09.2026 | 10:16
00:30
Oyun oynadığı sırada yola atlayan 10 yaşındaki Güneş'in öldüğü kaza kamerada 07.09.2026 | 10:09
03:29
02:58
06:33
05:31
03:48
00:25
Mudanya'da İDO deniz otobüsünün iskeleye çarpması paniğe neden oldu! | Video 07.09.2026 | 09:01
03:53
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor... | Video 07.09.2026 | 08:52
02:37
01:36
Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı 06.09.2026 | 22:56
00:57
Batman’da dolu etkili oldu 06.09.2026 | 21:48
01:00
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 06.09.2026 | 21:38
02:32
01:35
Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 06.09.2026 | 16:07
05:10
55 yaşındaki engelli vatandaşın feci şekilde darp edildiği anlar kamerada 06.09.2026 | 15:42
01:36