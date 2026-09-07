Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulundu! Kayıp mürettebatın son çektikleri videolar ortaya çıktı | Video

07 Eylül 2026 09:45

4 bin tondan fazla yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül gecesi Marmara Denizi açıklarında Alsu ile çarpışıp 11 dakika içinde battı. Geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları sürerken batık geminin enkazı 720 metre derinlikte bulundu. Kayıp 10 mürettebatın son görüntüleri ortaya çıkarken acılı aileler kayıpları arayan askeri gemilere binerek çalışmaları denizden takip etti.