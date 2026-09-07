MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni gelişme: 11 gözaltı kararı | Video
07 Eylül 2026 09:23
Son dakika haberi: FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi’nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, o dönem cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
02:15
00:25
Şırnak’ta yıldırım, binaya isabet etti! O anlar kamerada 07.09.2026 | 10:31
00:45
Arnavutköy’de taksi alevlere teslim oldu | Video 07.09.2026 | 10:16
00:30
Oyun oynadığı sırada yola atlayan 10 yaşındaki Güneş'in öldüğü kaza kamerada 07.09.2026 | 10:09
03:29
02:58
06:33
05:31
03:48
00:25
Mudanya'da İDO deniz otobüsünün iskeleye çarpması paniğe neden oldu! | Video 07.09.2026 | 09:01
03:53
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor... | Video 07.09.2026 | 08:52
02:37
01:36
Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı 06.09.2026 | 22:56
00:57
Batman’da dolu etkili oldu 06.09.2026 | 21:48
01:00
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 06.09.2026 | 21:38
02:32
01:35
Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 06.09.2026 | 16:07
05:10
55 yaşındaki engelli vatandaşın feci şekilde darp edildiği anlar kamerada 06.09.2026 | 15:42