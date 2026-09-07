Video Yaşam MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni gelişme: 11 gözaltı kararı | Video
MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni gelişme: 11 gözaltı kararı | Video

MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde yeni gelişme: 11 gözaltı kararı | Video

07 Eylül 2026 09:23

Son dakika haberi: FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi’nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Jandarma ekipleri, o dönem cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10’u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

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