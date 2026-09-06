Video Yaşam Motosikletiyle yaptığı tek teker şovunu paylaştı, 117 bin lira ceza yedi | Video
Motosikletiyle yaptığı tek teker şovunu paylaştı, 117 bin lira ceza yedi | Video

Motosikletiyle yaptığı tek teker şovunu paylaştı, 117 bin lira ceza yedi | Video

06 Eylül 2026 13:13

Kağıthane’de motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, bu görüntüleri sanal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı motorize ‘Şahin' polisi, denetimlerde durdurduğu Recep Burhan A.’ya (23), 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira ceza kesti. Motosiklet 90 gün trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücünün tek teker üzerinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı motorize 'Şahin' polisi, 28 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında yapılan denetimde Recep Burhan A. yönetimindeki motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde, motosikletin 55 RC 256 numaralı plakasının takılı olmadığı ve dikiz aynasının bulunmadığı tespit edildi. Ekipler, sürücüye 'Tescilli aracı plakasız kullanmak ve dikiz aynası olmayan aracı kullanmak' nedeniyle cezai uyguladı.

TEK TEKER ÜZERİNDE İLERLEDİ; SANAL MEDYADA YAYINLADI

Ekiplerin çalışmasında, Recep Burhan A.'nın motosikletle yaptığı akrobatik hareketlerin yer aldığı görüntüleri de sanal medyada paylaştığı belirlendi. İncelemede, denetimden 15 saat önce paylaşılan görüntülerde sürücünün, durdurulan motosikletle akrobatik hareketler yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu tespit edildi. Sürücünün motosikletle tek teker üzerinde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüye, 'Motosikletin önünü kaldırarak kullanmak ve bu görüntüleri sanal medyada paylaşmak' nedeniyle de cezai işlem uygulandı.

117 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Recep Burhan A.'ya 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira ceza kesilirken, motosiklet ise 90 gün trafikten men edildi. Paylaşımlarında trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı belirlenen sürücü hakkında da adli işlem başlatıldı.

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