Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol A Haber'e konuştu: "Gemi kaza sonrası su almış olabilir" | Video
02 Eylül 2026 12:02
Son dakika haberi: Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu isimli gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kaza sonrası 11 dakikada hızlıca batma olayı gerçekleşirken Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol kaza anına ilişkin A Haber'e konuştu. Tahsin Doğruyol, kendi kaptanının karşı tarafın kaptanını 'üstüme geliyorsun' diyerek aradığını ancak kaza sonra 30 dakika kimseye haber verilmediğini kaydetti.
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