Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı! Bakan Uraloğlu: Gemi 11 dakika içinde battı | Video
02 Eylül 2026 12:01
SON DAKİKA… Marmara Denizi'nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli'ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelden haber alınamadığı açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Acil çağrı sistemi ile kazadan bilgimiz oldu. 03.26'da acil çağrı aldık. Gemide 10 denizcimiz var. Geminin batması 11 dakika içinde oldu" dedi.
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