Ankara’da 18 yıllık cinayet aydınlatıldı, 4 zanlı tutuklandı | Video
29 Ağustos 2026 12:01
Ankara’da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı’nın cinayeti aydınlatıldı. İncelemelerin yeniden başlatılması sonucu olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cezaevinde bulunan diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
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