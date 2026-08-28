Video Yaşam Güngören'de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video
Güngören'de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

Güngören'de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video

28 Ağustos 2026 16:57

Güngören'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada devrilen takside mahsur kalan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Eski Londra Asfaltı'nda meydana geldi. İddiaya göre 34 TFY 51 plakalı taksi kavşaktan Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi istikametine ilerlediği sırada, Eski Londra Asfaltı'nda seyreden 34 FIF 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle taksi devrilirken, savrulan otomobil ise yön tabelasına çarptı. Taksi şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralanan yolcu ise araçta mahsur kaldı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksinin içinde mahsur kalan yolcu itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güngören’de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 02:03
Güngören'de kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 28.08.2026 | 16:49
Serik’te 3 mahallede zirai alan yangını | Video 00:35
Serik'te 3 mahallede zirai alan yangını | Video 28.08.2026 | 16:22
Esenyurt’ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video 02:10
Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video 28.08.2026 | 15:12
Şişli’de motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı yol verme kavgası kamerada | Video 01:28
Şişli’de motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı yol verme kavgası kamerada | Video 28.08.2026 | 15:04
MMA şampiyonuna silahlı saldırı! ’Doğan sen misin?’ diye soran 2 kişi tarafından vuruldu | Video 00:58
MMA şampiyonuna silahlı saldırı! 'Doğan sen misin?' diye soran 2 kişi tarafından vuruldu | Video 28.08.2026 | 14:50
Avcılar’da apartmanın çatısında yangın! Alevler bitişikteki apartmana sıçradı | Video 00:17
Avcılar'da apartmanın çatısında yangın! Alevler bitişikteki apartmana sıçradı | Video 28.08.2026 | 13:52
Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi | Video 00:45
Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi | Video 28.08.2026 | 10:14
İstanbul merkezli 5 ilde ’change’ araç operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:47
İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 13 gözaltı | Video 28.08.2026 | 09:40
Erzincan’da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video 03:30
Erzincan'da korkutan yangın: Mobilya atölyesi küle döndü | Video 28.08.2026 | 08:46
Üsküdar’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video 01:26
Üsküdar'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20
Esenyurt’ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video 01:11
Esenyurt'ta 11 araç kazaya karıştı: 2’si ağır 6 yaralı | Video 28.08.2026 | 08:20
Manifest’in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı! 00:03
Manifest'in kurucusunun gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı! 27.08.2026 | 18:39
İzmir Ödemiş’te orman yangını! | Video 00:41
İzmir Ödemiş'te orman yangını! | Video 27.08.2026 | 16:41
Otomobil kontrolden çıktı, iş yerine daldı: O anlar kamerada 00:29
Otomobil kontrolden çıktı, iş yerine daldı: O anlar kamerada 27.08.2026 | 16:22
Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:19
Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 16:16
İnegöl’de boya fabrikasındaki patlama kamerada 03:24
İnegöl'de boya fabrikasındaki patlama kamerada 27.08.2026 | 16:05
Gaziosmanpaşa’da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada 02:12
Gaziosmanpaşa'da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada 27.08.2026 | 15:18
Antalya’da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler! | Video 02:07
Antalya'da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: "Ailemi öldürmekle tehdit ettiler!" | Video 27.08.2026 | 15:09
Berbere bıçakla giren saldırganı bir vatandaş tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:45
Berbere bıçakla giren saldırganı bir vatandaş tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 14:58
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 01:46
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 27.08.2026 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA