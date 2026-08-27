Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video
27 Ağustos 2026 16:20
Aydın'ın Söke ilçesinde bir kafe işletmecisi, elinde sopayla mekana giren bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda iş yeri sahibini öldüresiye darp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin O.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda yakalanan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BENİ NEDEN HEDEF ALDIĞINI BİLMİYORUM"
Saldırı anı ise kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde masada oturan Emrah Şavun'un bir anda elinde sopa ile içeriye giren O.Ç.'nin saldırısına uğraması ve şüphelinin kaçması yer aldı. Olayın ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Şavun, saldırganı tanımadığını ve daha önce hiç karşılaşmadığını belirterek, "Beni neden hedef aldığını bilmiyorum. Daha önce kendisini hiç görmedim" dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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