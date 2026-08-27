Video Yaşam Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video
Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video

Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video

27 Ağustos 2026 16:20

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kafe işletmecisi, elinde sopayla mekana giren bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda iş yeri sahibini öldüresiye darp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Olay, Söke ilçesi Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan esnaf Emrah Şavun, bir anda elinde sopa ile içeri giren şahsın saldırısına uğradı. Mekana giren şüpheli, hiçbir şey söylemeden Şavun'a sopa ile vurmaya başladı. Birkaç sopa darbesinin ardından saldırgan kafeden kaçarken, aldığı darbelerle zor anlar yaşayan Şavun, saldırganın peşinden dışarı çıktı. Ancak şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşkalini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin O.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda yakalanan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİ NEDEN HEDEF ALDIĞINI BİLMİYORUM"
Saldırı anı ise kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde masada oturan Emrah Şavun'un bir anda elinde sopa ile içeriye giren O.Ç.'nin saldırısına uğraması ve şüphelinin kaçması yer aldı. Olayın ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Şavun, saldırganı tanımadığını ve daha önce hiç karşılaşmadığını belirterek, "Beni neden hedef aldığını bilmiyorum. Daha önce kendisini hiç görmedim" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:19
Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 16:16
İnegöl’de boya fabrikasındaki patlama kamerada 03:24
İnegöl'de boya fabrikasındaki patlama kamerada 27.08.2026 | 16:05
Gaziosmanpaşa’da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada 02:12
Gaziosmanpaşa'da yük asansörü dördüncü kattan düştü! İşçinin yaralandığı kaza anı kamerada 27.08.2026 | 15:18
Antalya’da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler! | Video 02:07
Antalya'da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: "Ailemi öldürmekle tehdit ettiler!" | Video 27.08.2026 | 15:09
Berbere bıçakla giren saldırganı bir vatandaş tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada | Video 00:45
Berbere bıçakla giren saldırganı bir vatandaş tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada | Video 27.08.2026 | 14:58
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 01:46
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan kaza: Otomobil kullanılamaz hale geldi | Video 27.08.2026 | 14:45
Diyarbakır’da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı | Video 00:42
Diyarbakır’da otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı | Video 27.08.2026 | 14:17
Adana’da aile sağlığı merkezinin çatısında yangın çıktı! | Video 01:34
Adana'da aile sağlığı merkezinin çatısında yangın çıktı! | Video 27.08.2026 | 13:31
Yüksekova’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı | Video 01:01
Yüksekova'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı | Video 27.08.2026 | 13:17
Motosikletin sürücüsü duran otomobile çarptı, metrelerce savruldu! Kaza kask kamerasında 00:14
Motosikletin sürücüsü duran otomobile çarptı, metrelerce savruldu! Kaza kask kamerasında 27.08.2026 | 12:57
Oto galeriyi kundaklayıp, sahibine şantaj yaptılar! 10 milyon TL haraç istediler... | Video 05:01
Oto galeriyi kundaklayıp, sahibine şantaj yaptılar! 10 milyon TL haraç istediler... | Video 27.08.2026 | 12:46
Adana’da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli yakalandı | Video 00:34
Adana'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli yakalandı | Video 27.08.2026 | 12:37
Afyonkarahisar’da otomobil, zincir markete daldı! Kaza anı kamerada 00:52
Afyonkarahisar'da otomobil, zincir markete daldı! Kaza anı kamerada 27.08.2026 | 12:30
Sakarya’da kaçak silah sevkiyatına operasyon! Konya’dan İstanbul’a silah sevkiyatına Sakarya polisi darbe vurdu | Video 01:54
Sakarya’da kaçak silah sevkiyatına operasyon! Konya’dan İstanbul’a silah sevkiyatına Sakarya polisi darbe vurdu | Video 27.08.2026 | 12:25
Mardin’de elektrik trafosu patladı! O anlar kamerada 00:29
Mardin’de elektrik trafosu patladı! O anlar kamerada 27.08.2026 | 12:18
Esenyurt’ta bakır kablo çalan şüpheliler kamerada | Video 01:33
Esenyurt’ta bakır kablo çalan şüpheliler kamerada | Video 27.08.2026 | 11:52
Denizli’de 3 kilo 25 gram skunk ele geçirildi | Video 00:27
Denizli'de 3 kilo 25 gram skunk ele geçirildi | Video 27.08.2026 | 11:43
Eskişehir’de ’savcıyım’ yalanıyla eve kadar girdi! Minik torun dedesini dolandırıcıların ağından böyle kurtardı | Video 05:52
Eskişehir’de 'savcıyım' yalanıyla eve kadar girdi! Minik torun dedesini dolandırıcıların ağından böyle kurtardı | Video 27.08.2026 | 11:42
Beyoğlu’nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı | Video 00:37
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı | Video 27.08.2026 | 11:17
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video 01:22
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarının akıl almaz oyunu! Piknik yapma süsüyle uyuşturucu satışı drone takibine takıldı | Video 27.08.2026 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA