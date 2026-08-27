Elindeki sopayla birden saldırdı! O anlar kamerada | Video

27 Ağustos 2026 16:20

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kafe işletmecisi, elinde sopayla mekana giren bir şahsın saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda iş yeri sahibini öldüresiye darp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.