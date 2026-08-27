Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı şüphelisi tutuklandı | Video
27 Ağustos 2026 11:31
İstanbul Beyoğlu'nda iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.E. olduğunu tespit etti. Şüpheli, 12 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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