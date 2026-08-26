Video Yaşam Şişli'de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video
Şişli'de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video

Şişli'de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video

26 Ağustos 2026 15:12

Şişli'de devrilen ağaç 2 aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapanırken, ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek 2 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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