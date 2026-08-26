Video Yaşam Nazilli'de motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video
Nazilli'de motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video

Nazilli'de motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video

26 Ağustos 2026 11:32

Aydın Nazilli'de aynı yönde seyir halindeki motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 08.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi ile Çakıcı Sokak kavşağında meydana geldi. Doğu yönünden batı yönüne seyir halinde bulunan ve Çakıcı Sokağa dönüş yapmak üzere yavaşlayan D.G.(26) idaresindeki motosiklete O.E.D.(20) yönetimindeki motosiklet hızla çarptı. Meydana gelen kaza anbean yakındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansırken feci kazada yola savrulan her iki sürücü ağır yaralandı.

HASTA TAŞIYAN 112 AMBULANS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Kazanın hemen ardından tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 112 ambulansında bulunan sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 2 ambulans ile ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı tedavileri yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa ve vücut bölgelerinden hasar aldıkları öğrenilen yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletlerin çarpışması ve sürücülerin yere savrulması yer alıyor.

AYNI YERDE ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ
Cadde üzerinde bulunan konutlardaki vatandaşlar aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını ifade ederek yetkililere bir kez daha seslendi. Daha 5 gün önce aynı yerde yaralamalı kazanın yaşandığını ve daha fazla kazanın yaşanmaması için kavşak önlerinde kasis yapılmasını bir kez daha istediler.
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