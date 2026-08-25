Artvin’de yangın! 2 ev kullanılmaz hale geldi | Video 25 Ağustos 2026 16:26 Artvin’in Şavşat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yanındaki eve sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evlerde hasar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçeye bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesi'nde öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanında bulunan diğer eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.