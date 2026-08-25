Video Yaşam Avcılar’da TIR garajında yangın! 5 araç kullanılamaz hale geldi | Video
Avcılar’da TIR garajında yangın! 5 araç kullanılamaz hale geldi | Video

Avcılar’da TIR garajında yangın! 5 araç kullanılamaz hale geldi | Video

25 Ağustos 2026 09:18

Avcılar’da TIR parkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2’si TIR olmak üzere 5 araç kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Cihangir Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Basgil Caddesi'ndeki Vatan TIR Parkı'nda saat 22.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcılar'ın yanı sıra Beylikdüzü ve Büyükçekmece'den de itfaiye ekipleri destek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Yangını haber alan bazı TIR şoförleri olay yerine gelerek araçlarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2'si TIR olmak üzere 5 araç demir yığınına döndü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da TIR garajında yangın! 5 araç kullanılamaz hale geldi | Video 03:43
Avcılar’da TIR garajında yangın! 5 araç kullanılamaz hale geldi | Video 25.08.2026 | 09:14
Kütahya’da dehşet anları kamerada: Eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı! | Video 02:45
Kütahya'da dehşet anları kamerada: Eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı! | Video 25.08.2026 | 09:06
Iğdır’da katı atık tesisinde yangın | Video 05:49
Iğdır'da katı atık tesisinde yangın | Video 25.08.2026 | 08:48
Kayseri’de korkunç kaza: Yolcu otobüsü ve yakıt tankeri çarpıştı! Yaralılar var... | Video 00:24
Kayseri'de korkunç kaza: Yolcu otobüsü ve yakıt tankeri çarpıştı! Yaralılar var... | Video 25.08.2026 | 08:43
Antalya’da kahreden denk geliş! Kaza yerinden geçen baba, ölen sürücünün oğlu olduğunu görünce yıkıldı | Video 02:50
Antalya'da kahreden denk geliş! Kaza yerinden geçen baba, ölen sürücünün oğlu olduğunu görünce yıkıldı | Video 24.08.2026 | 16:25
Halıları müşterilere teslim ederken kamyonet alev aldı! | Video 01:15
Halıları müşterilere teslim ederken kamyonet alev aldı! | Video 24.08.2026 | 15:57
Küçükçekmece’de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı: Kaza kamerada 00:43
Küçükçekmece'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı: Kaza kamerada 24.08.2026 | 15:51
Oğlu sokak ortasında öldürülen acılı baba isyan etti: Bu suç makinesi benim oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı 05:21
Oğlu sokak ortasında öldürülen acılı baba isyan etti: "Bu suç makinesi benim oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı" 24.08.2026 | 14:46
İzmir’de orman yangını! | Video 01:12
İzmir'de orman yangını! | Video 24.08.2026 | 14:38
Kağıthane’de motosikletin çarptığı 76 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 02:05
Kağıthane'de motosikletin çarptığı 76 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 24.08.2026 | 14:30
Uyuyan kişinin cep telefonunu çaldı! Beyoğlu’ndaki hırsızlık anları kamerada 00:28
Uyuyan kişinin cep telefonunu çaldı! Beyoğlu'ndaki hırsızlık anları kamerada 24.08.2026 | 14:19
Antalya’da fuhuş operasyonu! 5 kişi yakalandı, 14 kadın kurtarıldı | Video 00:53
Antalya'da fuhuş operasyonu! 5 kişi yakalandı, 14 kadın kurtarıldı | Video 24.08.2026 | 12:53
17 yaşındaki Oğuzhan’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı... | Video 01:10
17 yaşındaki Oğuzhan'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı... | Video 24.08.2026 | 12:30
Kamyonun damperi açık unutuldu, yön levhasını yıktı! Yol savaş alanına döndü... | Video 00:18
Kamyonun damperi açık unutuldu, yön levhasını yıktı! Yol savaş alanına döndü... | Video 24.08.2026 | 11:49
Niğde’de ATV ile motosikletin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti! | Video 00:48
Niğde'de ATV ile motosikletin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti! | Video 24.08.2026 | 11:34
Dehşete düşüren görüntüler! Dışarıdan getirdiği kaplumbağayı ayağıyla defalarca ezdi | Video 00:57
Dehşete düşüren görüntüler! Dışarıdan getirdiği kaplumbağayı ayağıyla defalarca ezdi | Video 24.08.2026 | 11:21
2 milyon liralık altınla kaybolan kurye, dron kamerasıyla çatıda yakalandı! | Video 07:16
2 milyon liralık altınla kaybolan kurye, dron kamerasıyla çatıda yakalandı! | Video 24.08.2026 | 11:02
Gaziantep’te feci kaza! 9 yaşındaki kız çocuğunun da içinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti: Kaza kamerada | Video 02:15
Gaziantep'te feci kaza! 9 yaşındaki kız çocuğunun da içinde bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti: Kaza kamerada | Video 24.08.2026 | 10:53
Bursa’da aynı anda 3 noktada yangın...Uludağ’ın etekleri tutuştu | Video 01:57
Bursa'da aynı anda 3 noktada yangın...Uludağ'ın etekleri tutuştu | Video 24.08.2026 | 09:47
Jet ski, köprünün ayağına çarptı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:49
Jet ski, köprünün ayağına çarptı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 24.08.2026 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA