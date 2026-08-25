Kayseri'de korkunç kaza: Yolcu otobüsü ve yakıt tankeri çarpıştı! Yaralılar var... | Video

25 Ağustos 2026 08:47

Kayseri'de bir yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı; kazada yaralananlar olduğu bildirildi. Ekipler olay yerinde müdahale ve inceleme yapıyor.