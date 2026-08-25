Video Yaşam Kütahya'da dehşet anları kamerada: Eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı! | Video
Kütahya'da dehşet anları kamerada: Eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı! | Video

Kütahya'da dehşet anları kamerada: Eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı! | Video

25 Ağustos 2026 09:12

Kütahya'da Ç.Y., sokakta tartıştığı eski eşi S.Y.’yi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.Y., sokakta tartıştığı eski eşi S.Y.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan S.Y., çevredeki bir markete sığındı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU, BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından 43 ADS 902 plakalı araçla kaçtığı belirlenen şüpheli Ç.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin aracı, Bahçelievler Mahallesi Başkent Sokak'ta bulundu. Araçta yapılan incelemede olayda kullandığı bıçak ele geçirildi.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ç.Y. ile S.Y.'nin birlikte yürüdüğü, ardından şüphelinin eski eşini bıçakla yaraladığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan Ç.Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)

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