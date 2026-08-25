Iğdır'da katı atık tesisinde yangın | Video

25 Ağustos 2026 08:58

Iğdır Katı Atık Düzenli Depolama ve Ön İşlem Tesisi'nde dün yangın çıktı. Yangına itfaiye, ARFF ve TOMA ekipleri müdahale etti.