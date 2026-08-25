Video Yaşam İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video
İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video

İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video

25 Ağustos 2026 12:47

İstanbul’da internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Esenyurt başta olmak üzere farklı ilçelerde ilan veren şüphelilerin, daire satın almak isteyen vatandaşlardan kapora adı altında para aldığı ve çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin internet sitelerinde gerçeğe aykırı ve cazip fiyatlı daire satış ilanları yayınladıkları belirlendi. İlanlara ulaşan vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin, çeşitli bahanelerle kapora talep ettikleri ve bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldıkları tespit edildi.

Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli, Sinop ve Giresun'un da aralarında bulunduğu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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