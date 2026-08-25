DEAŞ’ın finansmanına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı | Video

25 Ağustos 2026 10:18

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve 3 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.