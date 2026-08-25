Video Yaşam Aksaray'da alevlerin yükseldiği ot yangını korkuttu! Ekipler acil müdahale etti... | Video
Aksaray'da alevlerin yükseldiği ot yangını korkuttu! Ekipler acil müdahale etti... | Video

Aksaray'da alevlerin yükseldiği ot yangını korkuttu! Ekipler acil müdahale etti... | Video

25 Ağustos 2026 09:30

Aksaray'da boş arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını mahalle sakinlerini korkuttu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Selçuk Mahallesi 5533. Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bulunduğu boş arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede araziye yayılırken mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

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