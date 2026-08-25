17,9 Milyar liralık kara para ağına darbe! Dinamikpay'e el konuldu | Video 25 Ağustos 2026 12:42 Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik başlatılan soruşturmada ilk operasyon düzenlendi. MASAK raporları ve finansal incelemelerde şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, milyonluk mal varlıklarına el konuldu. Dinamikpay’a da mahkeme kararıyla el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlattı.

17,9 MİLYARLIK PARA HACMİ

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB/TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital incelemeler mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.

"ORGANİZE VE ÇOK KATMANLI FİNANSAL SUÇ YAPILANMASI"

Elde edilen bulguların münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı değerlendirilirken, tespitlerin merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu "organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına" işaret ettiği belirtildi. TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında ortaya konulan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

8 ARAÇ, 33 KONUT VE 50 ARSAYA EL KONULDU

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarına yönelik de tedbir uygulandı. Bu kapsamda şüphelilere ait 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Soruşturmanın merkezindeki Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 şüphelinin ise adresinde bulunamadığı tespit edildi. Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.