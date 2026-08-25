Video Yaşam Kadıköy’de motosiklet otomobile çarptı! Kaza kamerada
Kadıköy’de motosiklet otomobile çarptı! Kaza kamerada

Kadıköy’de motosiklet otomobile çarptı! Kaza kamerada

25 Ağustos 2026 11:44

Kadıköy’de sokaktan çıkan motosiklet, caddede ilerleyen otomobile çarptı. Yola savrularak yaralanan sürücü ve yolcu, hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 23 Ağustos Pazar günü saat 18.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan otomobille caddeden çıkan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'HER AY 2-3 DEFA KAZA OLUYOR'

Sokakta iş yeri bulunan Bülent Yıldırım, bölgede sık sık kaza meydana geldiğini belirterek, "Biz dükkanı saat 6'da kapatıyoruz. Kapattıktan sonra burada aşağıdan gelen motosikletler var. Buradan gelen de, Hamam Sokak'tan gelen de fren yapmıyor. Tam yolun ortasında kaza yapıyorlar. Ondan sonra çocuklar yere düşüyorlar. Fakat biz 153'e defalarca söyledik, buraya iki tane tümsek koyun diye. Geçen ay da kaza oldu. Her ay en az iki, üç sefer kaza oluyor burada. Hem de yaralanmalı oluyor. Bundan 3-4 sene önce burada bir kaza oldu. Bir bayan öldü. Hem de kadın doktordu. Arkadan gelen araba önde duran arabaya çarptı. Yaya da karşıdan karşıya geçerken o arabanın çarpmasıyla burada arabanın altında kaldı. Yani ölümcül kaza bile var. Değerlendirmeleri lazım. Bir türlü ışık koymuyorsunuz, bari tümsek koyun. İnsanlar zarar görmesin. Kazada benim duyduğuma göre üç kişi varmış motosikletin üzerinde. Çocukların hiçbiri de durmuyorlar. Öbür taraftan gelen gençler de durmuyor; motordakiler, arabadakiler... Kimse frene basmak istemiyor. En azından burada günde 5-6 tane kaza atlatılıyor. Bağdat Caddesi'nden çıktıktan sonra burası en yukarıya giden tek yön burası" dedi.

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