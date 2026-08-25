Dönüş için geniş manevra aldı, kaza kaçınılmaz oldu: O anlar kamerada | Video
25 Ağustos 2026 10:25
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolun sağ tarafın yöneldikten sonra aniden U dönüşü yapmak için sola manevra yapan hafif ticari araca çarpan otomobildeki sürücü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde kazayı hafif aralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Sezgin M. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Sol şeritte ilerleyen 07 JG 047 plakalı hafif ticari aracın yolun sağına geçtikten sonra aniden sola kırdığı ve arkadan gelmekte olan 34 LZ 3870 plakalı otomobille çarpıştığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
DEAŞ’ın finansmanına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı | Video 25.08.2026 | 10:14
01:29
01:12
03:14
03:43
Avcılar’da TIR garajında yangın! 5 araç kullanılamaz hale geldi | Video 25.08.2026 | 09:14
02:45
05:49
Iğdır'da katı atık tesisinde yangın | Video 25.08.2026 | 08:48
00:24
02:50
01:15
Halıları müşterilere teslim ederken kamyonet alev aldı! | Video 24.08.2026 | 15:57
00:43
Küçükçekmece'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 yaralı: Kaza kamerada 24.08.2026 | 15:51
05:21
01:12
İzmir'de orman yangını! | Video 24.08.2026 | 14:38
02:05
00:28
Uyuyan kişinin cep telefonunu çaldı! Beyoğlu'ndaki hırsızlık anları kamerada 24.08.2026 | 14:19
00:53
Antalya'da fuhuş operasyonu! 5 kişi yakalandı, 14 kadın kurtarıldı | Video 24.08.2026 | 12:53
01:10
17 yaşındaki Oğuzhan'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı... | Video 24.08.2026 | 12:30
00:18
00:48