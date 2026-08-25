Antalya’da 13,5 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video
25 Ağustos 2026 11:54
Antalya’da kendilerini başkomiser olarak tanıtarak bir vatandaşı, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde korkutan şüpheliler, 13 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı dolandırdı. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 3’ü tutuklandı.
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