Antalya’da 13,5 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video

25 Ağustos 2026 11:54

Antalya’da kendilerini başkomiser olarak tanıtarak bir vatandaşı, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığı yönünde korkutan şüpheliler, 13 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı dolandırdı. Olayla ilgili düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 3’ü tutuklandı.