Gaziosmanpaşa'da kadına silahlı saldırı! O anlar kamerada
25 Ağustos 2026 11:48
Gaziosmanpaşa'da bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan kişiyi ise müzakereci polis ikna etmeye çalıştı.
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