Karabük'te otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! | Video
25 Ağustos 2026 15:01
Karabük’ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Demirli köyü yakınlarında öğle saatlerinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Eflani ve Safranbolu ile Kastamonu Samatlar Orman İşletme Müdürlüklerinden de ekipler bölgeye gönderildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 5 dekar alan zarar gördü.
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