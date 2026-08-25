Batman’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video
25 Ağustos 2026 14:17
Batman’da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yeni Siirt çevre yolu çöplük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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