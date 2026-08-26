Sancaktepe'de demirci dükkanı alev alev yandı | Video

26 Ağustos 2026 08:25

Sancaktepe’de bir demirci dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.