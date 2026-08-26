Sancaktepe'de demirci dükkanı alev alev yandı | Video
26 Ağustos 2026 08:25
Sancaktepe’de bir demirci dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Maddi hasarla sonuçlanan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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